В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов

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Во всех районах Самары приведут в порядок порядка 50 дворовых территорий.

В частности, в Промышленном районе преобразятся 11 дворовых территорий по следующим адресам:

1. Московское шоссе, д. 151

2. ул. Краснодонская, д. 35

3. ул. Г. Димитрова, д. 112

4. пр. Кирова, д. 236

5. ул. Победы, д. 100/5

6. Томашевский тупик, д. 14

7. ул. Стара Загора, д. 103

8. ул. Стара Загора, д. 72

9. ул. Георгия Димитрова, д. 87

10. ул. Силина, д. 6

11. ул. Ташкентская, д. 222, д. 224, д. 226, д. 228, д. 230

Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.

«У каждой благоустраиваемой территории свой дизайн-проект, который основан на пожеланиях жителей. Где-то жители просили установить теннисный стол или дополнить детскую площадку антитравматическим покрытием, где-то оборудовать дополнительные парковочные места и сделать освещение», - рассказал начальник отдела ЖКХ Администрации Промышленного района Самары Виктор Рыжков.

Фото: администрация Самары