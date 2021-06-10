В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов

Во всех районах Самары приведут в порядок порядка 50 дворовых территорий.
В частности, в Промышленном районе преобразятся 11 дворовых территорий по следующим адресам:
1. Московское шоссе, д. 151
2. ул. Краснодонская, д. 35
3. ул. Г. Димитрова, д. 112
4. пр. Кирова, д. 236
5. ул. Победы, д. 100/5
6. Томашевский тупик, д. 14
7. ул. Стара Загора, д. 103
8. ул. Стара Загора, д. 72
9. ул. Георгия Димитрова, д. 87
10. ул. Силина, д. 6
11. ул. Ташкентская, д. 222, д. 224, д. 226, д. 228, д. 230
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
«У каждой благоустраиваемой территории свой дизайн-проект, который основан на пожеланиях жителей. Где-то жители просили установить теннисный стол или дополнить детскую площадку антитравматическим покрытием, где-то оборудовать дополнительные парковочные места и сделать освещение», - рассказал начальник отдела ЖКХ Администрации Промышленного района Самары Виктор Рыжков.
Фото: администрация Самары