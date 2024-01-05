В первые январские дни в Самаре выпало более 40% от месячной нормы осадков

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К снегу были готовы, сообщает горадминистрация. Все обслуживающие и подрядные организации работают в круглосуточном режиме. Есть замечания, но погода позволяет наращивать темпы.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-15 градусов. Ночью температура может опускаться до -27...-32 градусов.

Перед морозами активно работаем с коммунальными службами по очистке городских территорий от снега. Сегодня днем на уборке было задействовано 330 единиц техники и 3223 дворника. Ведется очистка проезжих частей, остановок общественного транспорта, тротуаров, выходов из подъездов, дворовых и внутриквартальных территорий, осуществляется вывоз снега.

Не прекращаются работы коммунальных служб по очистке территории.

Сотрудники управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, МБУ "Промышленный" очищают внутридворовые проезды, тротуары, обрабатывают противогололедным материалом пешеходные зоны.