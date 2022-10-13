В Октябрьском районе Самары завершилось благоустройство дворов

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С наступлением осени во внутригородских районах Самары подводят итоги благоустройства дворовых территорий. Напомним, в 2022 году в областном центре по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, преобразилось 56 дворов.

В Октябрьском районе Самары по нацпроекту комплексно благоустроено 3 двора по следующим адресам: Ново-Садовая, 1, Ново-Садовая, 5, Печерская, 3. Также в рамках программы за счет средств Администрации Октябрьского района выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия в 9 дворах, а по Губернаторскому проекту «СОдействие» получили новую жизнь 2 локации – Осипенко, 18, и Пятая Просека, 99, 110 к.2, 101, 110Д.

Жители домов 3 и 3А по улице Печерской уже оценили комфортные условия на обновленной дворовой территории. Здесь отремонтировали внутриквартальные проезды, расширили пространство для парковки автомобилей, заасфальтировали пешеходные дорожки и придомовую территорию. Также во дворе провели санитарную опиловку деревьев, установили ограждения, а в рамках проекта «СОдействие» оборудовали игровую площадку с безопасным прорезиненным покрытием, установили турники для занятий спортом.

Участие жителей – важное условие для успешной реализации проектов благоустройства. Они участвуют в создании дизайн-проекта, совместно расставляя приоритеты в вопросах преображения своего двора. Кому-то важна территория для отдыха на свежем воздухе, другие предпочитают видеть игровое пространство для детей, поклонники здорового образа жизни выбирают спортивные тренажеры. Затем жители включаются в процесс благоустройства и участвуют в приемке работ.

Фото: администрация Самары