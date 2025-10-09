В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения

93

В рамках программы социально-экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и в ходе подготовки к проведению международного форума «Россия - спортивная держава» в Октябрьске на территории стадиона «Труд» в 2025 году появились два новых спортивных сооружения:

- площадка воркаута с комплексом турников, рукоходов и шведских стенок;

- универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием для игры в волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол.

8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов. После официальной церемонии ученики школы №11 оценили качество новых площадок и приняли участие в спортивных соревнованиях.

Приобщение населения к активному образу жизни и занятиям спортом является одной из задач государственной программы «Спорт России».

Фото: администрация Октябрьска/минспорта СО