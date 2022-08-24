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В Октябрьске сохраняют культурное наследие, преображая общественных пространств в рамках нацпроекта

24 августа 2022 17:44
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Октябрьск получил грант на реализацию мечты по преображению улицы 3го Октября в городе.

Итогом шестого Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях - грант на реализацию мечты по преображению улицы 3го Октября получил город Октябрьск.

Это третья победа муниципалитета в данном конкурсе, который проводится по инициативе Президента страны Владимира Путина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже обновлены набережная Октябрьска и построен с нуля парк Поколений.

Реализация проекта-победителя позволит из неприметной сейчас улицы города сделать Александровскую Аллею, с которой будет открываться шикарный вид на одну из главных достопримечательностей Октябрьска - Александровский мост.

«Мост построен свыше 140 лет назад. Название ему дали в честь 25-летия царствования императора Александра Второго, - рассказывает директор музея «Октябрьск на Волге» Владимир Кульпатов. – Гости нашего города давно сетовали, что у нас нет площадки для просмотра нашей главной достопримечательности. Я уверен, что с реализацией этого проекта она появится. Поток гостей нашего города возрастет и они увидят, как культурное наследие прошлого живет и развивается в настоящем».

"Александровская аллея" станет единым транспортно-пешеходный каркасом города. Она свяжет жилые массивы, важные общественные, административные объекты и транспортные узлы. Уже в следующем году здесь появятся прогулочные и игровые зоны, террасы, сцена, кафе, детские и спортивные площадки, велодорожка. Дизайнерские решения согласно проекту будут иметь четкую отсылку к истории. Ландшафт и малые архитектурные формы будут повторять контуры железнодорожного моста. Планируют даже отреставрировать заброшенные железнодорожные пути и сделать их еще одной достопримечательностью.

«Александровская Аллея, я уверен, станет центром притяжения горожан и гостей города. Главное, что инициаторами обновлений были сами жители города, они активно участвовали в обсуждении концепции проекта и переживали за итоги конкурса, - говорит руководитель комитета по архитектуре, строительству и транспорту администрации г.о. Октябрьск Андрей Милюков. – По нашим исследованиям этой дорогой пользуется более 11 тыс жителей. У людей появится возможность находиться в красивом благоустроенном месте. Поменяют порядка 19 тыс. кв. м твердого покрытия и более 14 тыс. кв. метров зеленой зоны».

Кроме Октябрьска победителями 6-го Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в Самарской области стали города Новокуйбышевск и Кинель. Новокуйбышевск – дебютант конкурса, Кинель получает грант в третий раз.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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