В ноябре в Нефтегорском районе ликвидируют ряд свалок

В Самарской области устранят несколько несанкционированных свалок с отходами, находящихся на территории Нефтегорского района, сообщает RosTender.info.
Согласно проектной документации, четыре свалки расположены в Нефтегорске, две – в поселке Верхнесъезжее. Также по одной свалке найдено в поселке Трофимовка и селах Кулешовка и Зуевка. Общая площадь отходов составляет 3,44 га, их ориентировочный объем – 8800 куб. метров.
Организацию, которая займется ликвидацией свалок, определят по итогам электронного аукциона. Прием заявок открыт до 11 октября, начальная цена контракта – 8,8 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся во второй половине ноября 2022 года.