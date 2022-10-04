В ноябре в Нефтегорском районе ликвидируют ряд свалок

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В Самарской области устранят несколько несанкционированных свалок с отходами, находящихся на территории Нефтегорского района, сообщает RosTender.info .

Согласно проектной документации, четыре свалки расположены в Нефтегорске, две – в поселке Верхнесъезжее. Также по одной свалке найдено в поселке Трофимовка и селах Кулешовка и Зуевка. Общая площадь отходов составляет 3,44 га, их ориентировочный объем – 8800 куб. метров.