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В Новокуйбышевске реализуется Общественный проект «Бардовский сквер»

17 декабря 2022 14:23
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Идет обустройство сквера имени Валерия Грушина.

В городе реализуется Общественный проект «Бардовский сквер» - обустройство сквера имени Валерия Грушина по ул. Чернышевского, 6.

Каждый день сквер меняет свой облик. На этой неделе начались работы по озеленению и продолжаются работы по установке пергол. Уже высажены пушистые сосны, а так же 50 кустов можжевельника.

Деревья сейчас в спячке. Переезжают из питомника в Новокуйбышевск они с большим комом земли. Даже если какие-то саженцы не проснутся, то они будут заменены по гарантийным обязательствам подрядчиком.

Кроме того в сквер приехали 4 скамейки.

Скоро здесь разместят и арт-объект Гитару. Пока она находится в малярном цехе, где наносится порошковое покрытие.

Благодаря активности горожан в этом году благоустроены две общественные территории в рамках губернаторского проекта «СОдействие» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, утверждённая Постановлением правительства Самарской области от 17 мая 2017 года №323.)

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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