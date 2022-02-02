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В Нефтегорске введен в эксплуатацию новый водовод

2 февраля 2022 16:27
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Благодаря нацпроекту жители нового микрорайона обеспечены центральным водоснабжением.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в микрорайоне «Е» городского округа Нефтегорск в декабре 2021 года был введен в эксплуатацию новый водовод. Построено 11,32 км водовода с разводящими сетями и 96 колодцев.

В администрации Нефтегорского района пояснили, что микрорайон «Е» – новый, рассчитан на 653 земельных участка для малоэтажной застройки. В эксплуатацию введено уже 200 жилых домов, порядка 500 жителей не имели возможности пользоваться централизованной сетью водоснабжения. Старый водовод был короткий и имел слабое давление, поэтому часто возникали проблемы, особенно в летний период. Строительство нового водовода позволило подключить к общей системе города имеющихся абонентов, а также дать импульс для дальнейшего жилищного строительства.

Жители микрорайона теперь довольны водоснабжением. «Раньше у нас были часто проблемы с холодной водой, особенно в летнее время. Напор был слабым. На старом водоводе, тупиковом, часто были порывы, приходилось сидеть без воды. Теперь воды всегда много и нет никаких отключений. И это здорово!», – прокомментировала жительница микрорайона Ирина Кузнецова.

О планомерном решении проблемы качества питьевой воды в Самарской области говорит глава региона Дмитрий Азаров. В конце 2021 года помимо водовода в микрорайоне «Е» в Нефтегорске был сдан в эксплуатацию Пестравский групповой водовод, что позволило обеспечить качественной питьевой водой более 9,2 тыс. человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» запланирована реализация 13 объектов водоснабжения.

 

Фото:   pixabay

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