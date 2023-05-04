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Лето в обновленном дворе: в Ленинском районе Самары только по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 15 дворов.



В текущем году только по программе «Формирование комфортной городской среды» в областном центре будет благоустроено почти 50 дворов.



В Ленинском районе во дворе по улице Чернореченской, 8 (корпус 3) уже этим летом детвора сможет проводить время на новой детской площадке. Частично проведена установка малых архитектурных форм, завершается устройство безопасного покрытия на детской площадке, заасфальтирован подход к ней, установлены скамейки для отдыха жителей.



Инициатива и голос жителей важны не только в благоустройстве дворов, но и общественных территорий. По 31 мая проходит голосование за объекты, которые, по мнению жителей, необходимо благоустроить в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Отдать свой голос за любимое общественное пространство можно на странице 63.gorodsreda.ru.