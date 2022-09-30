В Ленинском районе Самары по нацпроекту благоустроено 12 дворов

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В Самаре завершился сезон благоустройства дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В областном центре в 2022 году появилось еще 56 обновленных дворов.

Так, жители домов №4 по Чкаловскому спуску и №35 по Волжскому проспекту встречают осень в уютных дворах, благоустроенных в соответствии с их пожеланиями. Дворы преображаются при участии жителей на всех этапах благоустройства. Совместно они решают, требуется ли детская площадка и спортивные комплексы во дворе, где оборудовать парковочные места и установить зоны для отдыха.

В тихом дворе у дома №4 по Чкаловскому спуску небольшая площадка для отдыха жителей появилась впервые. На территории уложено безопасное прорезиненное покрытие, установлены урны, скамейки, спортивные объекты и малые архитектурные формы для детей, заасфальтирована лестница, ведущая к площадке. Помимо этого, привели в порядок всю прилегающую территорию, провели санитарную опиловку деревьев. Ранее вдоль дома также был обновлен внутриквартальный проезд.

В этом же квартале Ленинского района, на Волжском проспекте, 35 в этом году обновили асфальтовое покрытие на придомовой территории, проезд. Также появилась небольшая детская площадка с безопасным покрытием, спортивный комплекс, установили скамейки, урны, вазоны, обустроили тротуарные дорожки с пандусом, тротуарную дорожку с пандусом, которая примыкает к площадке.

У жителей уже есть дальнейшие планы по озеленению обновленных территорий – многие привезут растения со своих садово-дачных участков. Администрация Ленинского района также дополнительно предоставит зеленые насаждения в эти благоустроенные дворы.

Всего в 2022 году в Ленинском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» обновлено 12 дворов. Еще 3 проекта реализуется в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». На участие в данной программе районная администрация принимает заявки от жителей до 1 ноября 2022 года. Их можно будет реализовать уже в следующем году.

Фото: администрация Самары