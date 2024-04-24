В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки

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Дома признали аварийными. Постановления разместили на сайте городской администрации.

Одно из зданий находится на улице Садовой, 279, корпус б. Там изымут участок на 303 кв. м и квартиры № 6а, 6 и 9 площадью 34,7, 65,6 и 52,2 кв. м соответственно.

Еще одна старая двухэтажка расположена на Черновском проезде, 13. Для муниципальных нужд заберут землю на 599 "квадратов" и более 30 жилых помещений.

Представители горадминистрации встретятся с собственниками недвижимости, предложат им новые квартиры и оценят размер убытков.

Ранее стало известно о расселении еще двух домов на Ново-Вокзальной, 116 и Белогородской, 7, пишет Сова.