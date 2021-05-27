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В Куйбышевском районе Самары обновляют дворы

27 мая 2021 16:15
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Благоустроят 3 обширных дворовых территории.

В Куйбышевском районе в этом году благоустроят 3 обширных дворовых территории по следующим адресам:

·        ул. Фасадная, д. 13,

·        ул. Бакинская, д. 20,

·        ул. Белорусская, д. 42.

В каждом дворе появятся пешеходные дорожки, новые детские и спортивные объекты, установят скамейки и урны, а также другие объекты по желанию жителей для создания комфортной атмосферы.

Работы по благоустройству двора на улице Фасадной, 13 выполнены уже на 65%.

«Несмотря на то, что срок исполнения контракта - 31 августа, мы уже видим высокую степень готовности объекта. Скоро здесь появится многофункциональная спортивная площадка, которая будет включать в себя гимнастическую зону, зону тренажеров, а также пространство для игровых видов спорта. Обновленный двор будет рассчитан на все категории граждан», - рассказал глава Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков.

Благоустройство предполагает вовлеченность жителей на всех этапах реализации и их ответственность за содержание обновленной территории по окончании работ. 

«Вместе с соседями мы собрали все необходимые для благоустройства документы, оформили их, в районной администрации для нас составили проект двора. И вот сегодня мы наблюдаем за процессом и интересуемся работой подрядчиков - пока у нас нет никаких замечаний», - поделилась жительница дома 13 по ул. Фасадной Татьяна Чучелина.

Также в Куйбышевском районе в этом году планируется комплексное благоустройство дворового пространства на улице Липяговской, 3 в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». На стадии подготовки ещё 3 заявки по другим дворовым территориям.

Помимо этого, в Куйбышевском районе запланирован ремонт внутриквартальных дорог. Планируется, что будут обновлены внутриквартальные проезды и пешеходные дорожки минимум в 10 дворовых территориях.

«Наш район имеет своеобразную структуру в формате отдельных поселков. Мы стремимся, чтобы каждый поселок или микрорайон был охвачен благоустройством в рамках какой-либо из действующих программ», - подытожил Алексей Коробков.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Куйбышевский район обновляют дворы

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