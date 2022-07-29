В Куйбышевском районе Самары благоустраивают дворы

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В Самаре сезон благоустройства дворов и общественных пространств в активной фазе.

Так, Администрацией Куйбышевского района Самары заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение в этом году работ по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам:

- ул. Воздушного флота, 17, 19;

- Пугачевский тракт, 43;

- ул. Воздушного флота, 13, 15;

- ул. Новокомсомольская, 3, 7.

На Пугачевском тракте, 43 благоустройство близится к завершению – работы выполнены на 95%.

В ближайшее время завезут чернозем и установят ограждение дворовой территории. Также подрядная организация продолжит укладку асфальтового покрытия на внутриквартальном проезде у соседнего дома №41 по Пугачевскому тракту. Согласно контракту все работы завершатся до конца лета 2022 года.

Дворы преображаются при участии жителей на всех этапах благоустройства. Все их пожелания включаются в дизайн-проект будущей дворовой территории. Совместно они решают, требуется ли детская площадка и спортивные комплексы во дворе, где оборудовать парковочные места и установить скамейки для отдыха.

Помимо этого, в Куйбышевском районе продолжается благоустройство пространства в рамках Губернаторского проекта «Содействие» и программе инициативного бюджетирования на улице Липяговской. Благоустройство здесь началось еще в прошлом году – установили новые детские игровые комплексы, в этом году оборудование детской площадки продолжается, чтобы учесть пожелания детей всех возрастных групп. Также в Куйбышевском районе за счет средств Министерства транспорта Самарской области и районного бюджета предусмотрено обновление внутриквартальных проездов ориентировочно в 10 дворовых территориях.

Фото: администрация Самары