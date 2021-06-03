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В Красноглинском районе запланировано обновление пяти территорий дворов

3 июня 2021 12:57
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В Красноглинском районе запланировано обновление пяти территорий дворов

В этом году в Самаре продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Так, завершается второй этап комплексного преображения Вертолетной площадки, активно ведутся работу в сквере Борцам Революции и на территории, прилегающей к «Фабрике-кухне» и филиалу Третьяковской галереи, обновляются дворы. 

Так, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году преобразятся порядка 50 дворовых территорий во всех внутригородских районах Самары.

В частности, в Красноглинском районе запланировано обновление пяти территорий по следующим адресам:

  • ул. Крайняя, 10,
  • Ул. Крайняя, 12,
  • Ул. Крайняя, 21/11,
  • Ул. Парижской коммуны, 1, 1а, 3, 3а,
  • Ул. Сергея Лазо, 50, 52, 54, 56.

    Во всех дворах уже ведутся работы. Проект для каждой территории  – индивидуальный. Жители коллегиально решали, что отремонтировать или установить в их дворе, чтобы пространство получилось максимально удобным как для отдыха, так и для передвижения.

«Во дворе дома №12 по улице Крайней уже есть детская площадка, поэтому в перечень работ по благоустройству жители включили спортивный комплекс с безопасным покрытием, установку скамеек, урн, ограждения и ремонт дворового проезда», -  рассказала консультант отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Красноглинского района Александра Щедрова.

Работы по благоустройству всех дворовых территорий в Красноглинском районе планируется завершить до 31 августа 2021 года.

 

Теги: благоустройство двора формирование комфортной среды

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