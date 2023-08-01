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Ограничение движения – только в ночное время: в ходе ремонта улицы Главной в рамках нацпроекта приведут в порядок и покрытие дороги на мосту через реку Самара.

К настоящему времени ремонт по всей ширине проезжей части произведен от перекрестка с улицей Шоссейной до старого моста через реку Самара, а также в створе на противоположной стороне – от дома № 1 по улице Князя Григория Засекина до мостового перехода.

В ближайшее время заменят покрытие и на мостовом переходе. Таким образом, совокупная протяженность всего обновляемого по нацпроекту участка по улице Главной, включая мост, составляет 1,36 км, а общая площадь - более 16,5 тысячи кв. м.

☝️Мост будут полностью перекрывать с 24:00 до 05:00. Ограничение движения транспорта начнется в ночь с 3 на 4 августа 2023 года и будет действовать по 7 августа 2023 года – движение по мосту в оба направления, в обычном режиме планируется восстановить к утру 7 августа 2023 года.