В горадминистрации прошло совещание с управляющими компаниями

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В нем приняли участие председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев, руководители департаментов, Главы районов, подрядные организации, ответственные за уборку территорий, а также представители управляющих компаний и ТСЖ.

Центральными темами обсуждения стали уборка города от снега и отработка сообщений жителей. Рабочий день Глава Самары начала с объезда Куйбышевского района.

«Поставила себе задачу сегодня утром осмотреть Куйбышевский район. Дворники трудятся, выходы из подъездов там, где проехали, были почищены. Но самое главное – внутриквартальные проезды. Я осмотрела территории рядом со школами, детскими садами, около поликлиник: если тротуары, подходящие к этим учреждениям, почищены, то все дворы рядом с соцобъектами в неудовлетворительном состоянии. Поручаю ответственным управляющим компаниям обратить внимание на эти участки. Активизируйтесь и имейте в виду, что дальше предстоят еще осадки», - отметила Елена Лапушкина.

Службы благоустройства продолжают уборку территорий, особое внимание уделяя сообщениям, которые жители оставляют в социальных сетях, аккаунтах главы Самары и губернатора.

Елена Лапушкина отметила, что много жалоб поступает на состояние дорог в частном секторе поселка Зубчаниновка: «Я понимаю, что по этим дорогам не ходит общественный транспорт, но и туда должна зайти техника».

Представитель подрядной организации ООО «Экомед», за которой закреплена эта территория, рассказала, что регулярно мониторит сообщения, поступающие от жителей: «В основном у нас все обращения по Зубчаниновке были в работе 2-5 февраля. Сейчас ситуацию корректируем. Где длинные улицы – отработали частично, продолжаем».

По информации руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова, 4 февраля, после снегопада, на уборке города были задействованы 276 единиц техники, 3178 дворников, в том числе 149 человек и 154 спецтехники убирали проезжую часть Самары.

«На прошлой неделе организовали совместно с ГИБДД работу по эвакуации автомобилей, которые припаркованы с нарушениями ПДД. В частности, в ночь работали по Гая, Ерошевского, Ново-вокзальной и Елизарова. Эвакуировали 19 автомобилей», - пояснил Александр Андриянов.

Глава Самары также напомнила жителям о необходимости не парковать личные автомобили там, где это запрещено знаками, чтобы не мешать расчистке улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов.

С 20 по 31 января службы благоустройства вывезли 85 тысяч тонн снега. В среднем по 7 тысяч в сутки. За последние четыре дня февраля, после снегопада, цифры доходили до 10 тысяч тонн.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни после потепления пойдет резкое похолодание. МП «Благоустройство», подрядной и управляющим организациям поручено иметь в запасе противогололедные материалы и, при необходимости, пополнить «склады». В свою очередь организации отчитались о том, что произвели закупки и готовы работать в период смены погоды.

Главы внутригородских районов рассказали о том, как на их территориях на сегодняшний день организован процесс уборки и вывоза снега. Напомним, за уборку во дворах отвечают обслуживающие организации – управляющие компании, ТСЖ, ТСН и ЖСК.

Больше всего обращений жителей остается по очистке внутридворовых проездов и тротуаров. В связи с этим в совещании участвовали и представители управляющих компаний, которые показали худшие результаты уборки.

Глава Кировского района Игорь Рудаков рассказал, что регулярно ведется мониторинг работы управляющих компаний: «С 7 утра сегодняшнего дня собрано 59 материалов на обслуживающие организации для предоставления в Прокуратуру и в административную комиссию».

Как отметили представители управляющих компаний, причина неудовлетворительной уборки придомовых территорий – недостаток ресурсов. Так, в Промышленном районе, у одной из организаций на обслуживании более 200 домов. И в разное время «порядок» наводят около 60 человек и 5 единиц техники. Елена Лапушкина указала на то, что в этом случае УК просто не готовилась должным образом к зиме, не закупала и не арендовала своевременно технику.

«Чья вина, что нет техники? Вы пришли на рынок ЖКХ, взяли в обслуживание дома, у вас есть своя степень ответственности за работу, которую вы делаете, люди платят вам деньги. Это ваш бизнес. - Работайте честно и правильно. А если не умеете управлять, жители не будут доверять вам свои дома. Мы должны находить пути решения, чтобы создавать комфортные условия для самарцев. Еще раз призываю Вас к тому, чтобы обязанности исполнялись достойно, - обратила внимание Елена Лапушкина. - В связи с этим поручаю административным комиссиям тщательнее проверять территории районов города, выявлять и предоставлять конкретные примеры бездействия и недоработки управляющих компаний, чтобы в последствии накладывать санкции еще серьезнее. Информацию о нерадивых и положительно отличившихся управляющих организациях предлагаю начать публиковать. Пусть люди видят, кто работает добросовестно, а кто не выполняет свои обязательства, и учитывают это при выборе УК в будущем».

Фото: администрация Самары