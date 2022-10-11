В этом году в Самаре обновлено 56 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда"

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Во дворах отремонтированы внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, обустроены детские и спортивные площадки с безопасным антитравматическим покрытием, установлены скамейки, урны, проведена санитарная опиловка деревьев и озеленение.



Всего в Ленинском районе новую жизнь получили 12 дворов при активном участии жителей. Они участвуют в создании дизайн-проекта, коллегиально расставляя приоритеты в вопросах преображения своего двора. Кому-то важно пространство для отдыха, другие предпочитают видеть детскую площадку, поклонники здорового образа жизни голосуют за спортивные тренажеры.