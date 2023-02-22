Я нашел ошибку
Главные новости:
Госавтоинспекция просит всех водителей строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Еще на нескольких участках федеральных автомобильных дорог продлено ограничение движения транспорта
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
На автодороги регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД СО.
На региональных трассах вводится временное ограничение движения
На данный момент готовность объекта составляет 36%.
В этом году в Куйбышевском районе Самары планируется открытие нового бассейна
Министр туризма СО Артур Абдрашитов пожелал успехов действующим экскурсоводам и молодым специалистам.
В ПВГУС состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода
Волонтёры «ЕР» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.
Впервые за 30 лет ветеранов Снежного поздравили с Днём защитника Отечества
В связи с ухудшением погодных условий.
В Самарской области продлили ограничение для движения грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.
Политех отпраздновал День защитника Отечества
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.82
EUR 79.76
0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В этом году в Куйбышевском районе Самары планируется открытие нового бассейна

22 февраля 2023 20:36
145
На данный момент готовность объекта составляет 36%.

В Самаре продолжается строительство нового плавательного бассейна. Планируется, что объект на территории  Куйбышевского района  в границах улиц Калининградской, Стадионной, Фасадной введут в эксплуатацию уже в этом году.

Депутату Госдумы РФ от Самарской области Александру Хинштейну удалось добиться привлечения финансирования на этот важный объект.

К парламентарию обратились жители Куйбышевского района Самары, сообщив, что единственный бассейн района находится в плачевном состоянии. Построенный в 1977 году бассейн не выдержал испытанием временем и морально устарел, за многие годы эксплуатации пришел в аварийное состояние. С 2005 года он не функционирует. Крупнейший в Самаре район, в котором проживают около 100 тысяч человек, не имеет ни одного спортивного комплекса с бассейном.

«Для Куйбышевского района строительство этого бассейна —  одна из злободневных и наболевших тем, которую люди поднимали на протяжении многих лет», — отметил депутат.

На данный момент готовность объекта составляет 36%. Полностью уже выполнены работы по устройству фундамента, стяжки,  монтажу колонн и оконных ПВХ конструкций, а также лестничных маршей и металлоконструкций кровли. На 98% возведены кирпичные наружные стены, на 95% кирпичные перегородки и стены, устройство сети ТС выполнено на 90%,  монтаж системы вентиляции и дымоудаления — 40%.

Работы по строительству объекта подрядной организацией выполняются в соответствии с графиком завершения работ по муниципальному контракту без отставаний.

Площадь объекта составляет 4664 кв. метра. Закрытый плавательный бассейн будет иметь 6 плавательных дорожек. Чаша бассейна будет иметь размер 16 х 25 х 2 метра. Зрительный зал на 210 человек.

«Бассейн, который вскоре появится в Куйбышевском районе Самары — не самый обычный, не типовой. Он действительно станет украшением района. А учитывая, что рядом расположен отремонтированный ДК «Нефтяник», качественно преобразится вся территория. Рассчитываю, что с появлением здесь этого важнейшего объекта жизнь в Куйбышевском районе начнет меняться в лучшую сторону», — отметил парламентарий, сообщает hinshtein.ru.

 

Фото:  hinshtein.ru

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
22 февраля 2023  21:01
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
158
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
413
Ели, которые растут около музея
22 февраля 2023  13:43
Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства
240
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
22 февраля 2023  12:01
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
252
в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
22 февраля 2023  11:52
В Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
256
Весь список