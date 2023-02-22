В этом году в Куйбышевском районе Самары планируется открытие нового бассейна

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В Самаре продолжается строительство нового плавательного бассейна. Планируется, что объект на территории Куйбышевского района в границах улиц Калининградской, Стадионной, Фасадной введут в эксплуатацию уже в этом году.

Депутату Госдумы РФ от Самарской области Александру Хинштейну удалось добиться привлечения финансирования на этот важный объект.

К парламентарию обратились жители Куйбышевского района Самары, сообщив, что единственный бассейн района находится в плачевном состоянии. Построенный в 1977 году бассейн не выдержал испытанием временем и морально устарел, за многие годы эксплуатации пришел в аварийное состояние. С 2005 года он не функционирует. Крупнейший в Самаре район, в котором проживают около 100 тысяч человек, не имеет ни одного спортивного комплекса с бассейном.

«Для Куйбышевского района строительство этого бассейна — одна из злободневных и наболевших тем, которую люди поднимали на протяжении многих лет», — отметил депутат.

На данный момент готовность объекта составляет 36%. Полностью уже выполнены работы по устройству фундамента, стяжки, монтажу колонн и оконных ПВХ конструкций, а также лестничных маршей и металлоконструкций кровли. На 98% возведены кирпичные наружные стены, на 95% кирпичные перегородки и стены, устройство сети ТС выполнено на 90%, монтаж системы вентиляции и дымоудаления — 40%.

Работы по строительству объекта подрядной организацией выполняются в соответствии с графиком завершения работ по муниципальному контракту без отставаний.

Площадь объекта составляет 4664 кв. метра. Закрытый плавательный бассейн будет иметь 6 плавательных дорожек. Чаша бассейна будет иметь размер 16 х 25 х 2 метра. Зрительный зал на 210 человек.

«Бассейн, который вскоре появится в Куйбышевском районе Самары — не самый обычный, не типовой. Он действительно станет украшением района. А учитывая, что рядом расположен отремонтированный ДК «Нефтяник», качественно преобразится вся территория. Рассчитываю, что с появлением здесь этого важнейшего объекта жизнь в Куйбышевском районе начнет меняться в лучшую сторону», — отметил парламентарий, сообщает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru