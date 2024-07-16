В Администрации Самары обсудили ход работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству общественных и дворовых территорий

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Так, в 2024 году ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети на 37 объектах протяженностью почти 45 км. В настоящее время обновляются улицы Казачья, Георгия Димитрова, Ново-Вокзальная и другие. Срок окончания работ на всех участках, которые приводят в порядок по дорожному нацпроекту, – 31 августа.

Напомним, что накануне во время прямой линии Глава региона Вячеслав Федорищев озвучил решение о выделении в текущем году дополнительного финансирования на ремонт дорог и тротуаров. На эти средства будут обновлены 49 тротуаров и 22 автомобильные дороги, протяженность составляет 25,5 км.

«Необходимо сформировать адресный перечень, где, в первую очередь, проведем ремонт. Особое внимание прошу уделить тротуарам и дорогам, прилегающим к социальным учреждениям, а также участкам, по которым имеются предписания надзорных органов и обращения жителей», – подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Таким образом, всего в 2024 году в Самаре будет отремонтировано 108 объектов общей протяженностью 70,35 км.

Также в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут благоустроены три пространства, за которые проголосовали жители: парк «Молодежный» (3 этап), парк «Воронежские озера» (3 этап), бульвар по улице Чернореченской. Работы на всех объектах уже ведутся. Преобразятся и дворы. В 2024 году планируется благоустроить порядка 47 придомовых территорий.