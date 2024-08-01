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В четверг, 1 августа, в администрации Самары обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов.

О текущей ситуации по перекладке теплосетей доложил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Сергей Сабитов. Так, в этом году будет модернизировано и обновлено 24 участка теплотрасс в разных районах города. Особое внимание уделяется ходу работ на участках теплосетей рядом с социальными объектами: детскими садами, школами и лечебными учреждениями.

На некоторых объектах работы сопряжены с переходом через проезжую часть. В связи с этим на ряде участков улично-дорожной сети вводятся ограничения движения. Так, с 23:00 2 августа до 6:00 8 августа 2024 года работы будут проводиться на улице Ново-Вокзальной, в районе пересечения с улицей Фадеева. В период действия ограничительных мер по измененным трассам будет курсировать городской пассажирский транспорт: трамваи маршрутов №№5, 7, 12, 20, 20к, автобусы маршрутов №№ 35, 55, 99, 272, 229 и троллейбусы маршрутов №№ 6, 15, 16.

Ознакомиться со схемами движения общественного транспорта можно по ссылке.

Подготовка к осенне-зимнему периоду включает в себя не только модернизацию и обновление сетей, но и подготовку котельных, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, получение паспортов готовности ресурсоснабжающими предприятиями и управляющими организациями. От качества проведенных мероприятий напрямую зависит успешное прохождение предстоящего отопительного периода.

Так, в настоящее время процент выполненных работ на муниципальных и ведомственных котельных составляет 83%. К осенне-зимнему периоду уже подготовлено 8512 из 10086 многоквартирных домов – 84,4%, и 451 из 564 муниципальных объектов соцсферы – 80%. Работы на объектах продолжаются.

Фото: администрация Самары