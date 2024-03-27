В 2024 году в Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют более 200 км дорог к образовательным учреждениям

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В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, особое внимание уделяется маршрутам к детским образовательным и досуговым учреждениям. При этом работы проводятся не только на улично-дорожной сети населенных пунктов, но и на региональных и межмуниципальных дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.

В Самарской области в 2024 году запланированы работы по ремонту 27 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 237 км, ведущих к образовательным учреждениям.

Так, благодаря ремонту участка автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,8 км будет обеспечен комфортный и безопасный проезд учащихся к крупнейшим образовательным учреждениям Борского района - образовательному центру и профессиональному училищу в селе Борское.

В Большеглушицком районе будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара Большая Черниговка» - Южный протяженностью 15 км. Дорога связывает село Новопавловка и поселок Южный, в котором расположена общеобразовательная школа.

В Хворостянском районе благодаря капитальному ремонту региональной трассы «Осинки – Хворостянка» – Прогресс появится безопасный школьный маршрут до школы в поселке Прогресс.

С нетерпением ждут капитального ремонта дороги жители села Киндяково и деревни Висловка Красноярского района. Из-за плохого состояния межмуниципальной дороги школьному автобусу приходится везти учеников в объезд. «Наши дети учатся в поселке Мирный. Сейчас школьный автобус едет по интенсивной федеральной трассе. Мы рассчитываем, что после ремонта школьный автобус поедет напрямую и по менее интенсивной трассе», - говорит жительница деревни Висловки Елена Матвеева.

Кроме того, в Красноярском районе начаты работы по ремонту моста через реку Кондурчу, который расположен на въезде в село Калиновка. Мост связывает между собой населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе общеобразовательная школа.

В Нефтегорском районе запланирован ремонт дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка протяженностью 16 км, по которой проходит маршрут школьного автобуса из нескольких населенных пунктов до школы в сельском поселении Дмитриевка.

Обеспечение безопасности дорожного движения на участках дорог, ведущих к образовательным учреждениям ― одна из важнейших составляющих нацпроекта, поэтому, как правило, работы здесь выполняются комплексно: специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, знаки и светофоры, а также наносят разметку. Также в ряде населенных пунктов в ходе капитального ремонта построят тротуары и установят опоры наружного освещение.

Напомним, что 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 39 участков автомобильных дорог протяженностью 237 км, ведущих к образовательным, досуговым учреждениям и детским садам. Из них 22 дороги протяженностью 25 км в Самаре и Тольятти и 17 участков протяженностью 212 км дорог регионального значения.