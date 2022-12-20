В 2023 году в Промышленном районе Самары преобразится 6 дворовых территорий

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Во внутригородских районах Самары полным ходом ведется подготовка к новому сезону благоустройства.



Так, Администрацией Промышленного района Самары инициирован аукцион по выбору подрядной организации, уже в январе 2023 года станет известно, кто займется преображением дворов.

В следующем году в Промышленном районе запланировано благоустройство 6 дворов по следующим адресам:



1. ул. Стара-Загора, 84а

2. ул. Физкультурная, 98

3. Московское шоссе 147

4. ул. Победы, 97, 97а, 97б

5. пр. Карла Маркса, 280

6. ул. Ново-Вокзальная, 138.



Ожидается, что работы начнутся в апреле, при наступлении благоприятных погодных условий.



Согласно разработанным проектам во дворах запланированы работы по обновлению внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, кроме того, в перечне работ - установка детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, а также уличной мебели.