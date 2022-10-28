В 2022 году в Кировском районе по нацпроекту благоустроено 7 дворов

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Просторные парковочные карманы, отремонтированные внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки появились в 56 дворах Самары, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Так, Администрацией Кировского района Самары был заключен контракт с подрядной организацией на благоустройство 7 дворов по следующим адресам: проспект Карла Маркса, 396, двор в границах улиц Дальневосточная, 4, Свободы, 187, Марии Авейде, 12, проспект Карла Маркса, 491, 489, 487, улица Димитрова, 74-72 и улица Ставропольская, 161-163, проспект Кирова, 327, улица Литвинова, 322А.

Во дворе по проспекту Кирова, 327 появилась площадка с безопасным прорезиненным основанием, оборудование для развлечения детей и спортивные объекты. Также здесь отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары, оборудованы парковочные карманы, установлены скамейки, урны и ограждения.

Подрядная организация выполняла работу добросовестно, нареканий к их работе не возникало. Администрация Кировского района Самары совместно со строительным надзором контролировала все этапы благоустройства, особое внимание уделялось качеству используемых материалов, состоянию асфальтобетонного покрытия – все соответствовало строительным нормам.

Жители двора также успели оценить, как преобразилась их дворовая территория. Все работы проводились под их чутким контролем на всех этапах благоустройства. Инициативная позиция горожан – одно из важнейших условий успешной реализации проекта.

Помимо этого, в Кировском районе Самары удалось реализовать и другие действующие программы благоустройства. По Губернаторскому проекту «СОдействие» обновили 5 пространств – дворы и территория частного сектора, установили малые архитектурные формы и провели озеленение в ряде дворов благодаря конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Также в Кировском районе особое внимание уделяется состоянию подъездных путей, тротуаров, ведущих к объектам социальной сферы - в этом году отремонтировали асфальтовое покрытие на территориях трёх школ и поликлиники в поселке Восточный.

Фото: администрация Самары