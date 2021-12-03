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«Безопасные качественные дороги»: в 2022 году на средства нацпроекта планируется обновить 27 участков улично-дорожной сети Самары.



Дорог в нормативном состоянии станет еще больше: в Самаре масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжатся в дорожно-строительном сезоне – 2022. Напомним, в областной столице по итогам текущего года благодаря нацпроекту преобразились более 66 км дорог, включая почти треть сверх плана.



В рамках мероприятий региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Администрация Самары намерена отремонтировать 44,4 км дорог местного значения.



По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, первый этап ремонтных работ по нацпроекту планируется завершить до 30 апреля, второй этап – до конца августа 2022 года.

