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Улицу Демократическую в Самаре должны привести в порядок за 45 дней

27 сентября 2022 13:03
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Улицу Демократическую в Самаре должны привести в порядок за 45 дней

Улицу Демократическую, на которой 7 ноября 2021 года разбился «Лэнд Ровер» с двумя молодыми людьми, должны привести в порядок за 45 дней. Устранить колейность, которую считают одной из причин трагического ДТП, областной арбитраж обязал подрядчика – ООО «НПФ «XXI век».

Решение было вынесено 15 сентября, полный текст решения изготовлен 22 сентября, пишет Обозрение.

Научно-производственная фирма «XXI век» получила подряд на капремонт Демократической в 2016 году. Уже в 2020 году водители стали жаловаться на колеи, становившиеся все глубже на большем протяжении улицы.

По результатам диагностики от 21.08.2021 т.н. «поперечная ровность» была характерна только для 15,23% Демократической. ГИБДД выдала областному министерству транспорта и автомобильных дорог предписание на устранение недостатков.

Однако самостоятельно принудить подрядчика к исполнению обязательство ведомство не смогло. В суд минтранс обратился только через месяц после резонансного ДТП, когда срок гарантийных требований почти истек.

Назначенная судом экспертиза показала, что работы были выполнены качественно и из требуемых материалов. Причиной же колейности эксперт назвал «чрезвычайно высокую интенсивность движения 65 083 автомобилей в сутки, начиная с 2018 года». Он также заявил о «завышенных требованиях» минтранса к подрядчику и «неправильно выбранный» министерством гарантийный срок для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – пять лет вместо двух.

Впрочем, эти замечания суд во внимание принимать не стал, заметив, что эксперт вышел за рамки своей специальности, да и максимальная нагрузка на дорожное полотно в период эксплуатации подтверждена не была. В то же время подрядчик, подписывая в 2016 году контракт с 5-летним сроком гарантии, принял на себя соответствующие обязательства.

В итоге «XXI век» обязали отремонтировать Демократическую в течение 45 дней со дня вступления в силу решения суда. В случае его неисполнения компании придется выплатить неустойку за каждый день просрочки в 50 тысяч рублей. (Минтранс требовал 100 тысяч.) На обжалование у компании есть месяц.

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