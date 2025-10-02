Я нашел ошибку
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
В Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
В Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для Самарской набережной

2 октября 2025 13:10

2 октября 2025 13:10
79
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной

Агентство бизнес-туризма и мероприятий «Майс Маркет» при участии МАУ «Самарская набережная» в честь Международного дня туризма и 10-летнего юбилея компании провело экологическую акцию – посадку хвойных деревьев на набережной реки Волга. Мероприятие приурочено к двум значимым событиям: празднованию Международного дня туризма и 10-летнему юбилею компании.

Акция направлена на укрепление связи между развитием туризма и заботой об окружающей среде. Посадка елей — не только вклад в благоустройство одной из главных достопримечательностей Самары, но и символический жест, подчеркивающий важность устойчивого развития и создания привлекательной городской среды для жителей и гостей города. Ель — символ вечной жизни, благополучия и источник энергии. Организаторы уверены, благодаря этому символу будет укрепляться туристическая привлекательность региона и расти туристический поток, а акция компании станет стартом традиции для туристической отрасли и будет поддержана участниками рынка в будущем.

«В акции приняли участие сотрудники компании и их дети. В юбилейный год для нас важно не просто отметить праздник, но и показать пример не только коллегам по цеху, но и, самое главное, нашим детям. Теперь они причастны к истории этого места, города, нашей отрасли. Будут расти дети, и вместе с ними деревья. Мы надеемся, этот день, проведенный вместе с родителями и другими членами команды, надолго останется в памяти», — отметил Сергей Рыжов, генеральный директор ООО «Майс Маркет».

ООО «Майс Маркет» – самарское агентство бизнес-туризма и мероприятий, основанное в 2015 году. Компания специализируется на организации деловых поездок, корпоративных мероприятий, конференций и инсентив-программ, приема туристических групп. За 10 лет работы «Майс Маркет» зарекомендовал себя как надежный партнер для крупных российских и международных компаний. Агентство приняло участие в организации крупнейших международных и федеральных событий: Чемпионат мира по футболу 2018, Российско-китайские молодежные летние игры 2019 г., Российская студенческая весна 2022 и многие другие. Являясь патриотом Самарской области, компания регулярно занимается продвижением туристических возможностей региона для привлечения крупных деловых событий и форумов. Компания стала инициатором проекта «Промышленный туризм РФ», который стартовал в Самарской области и масштабирован на 82 региона. В 2024 году проект поддержан Президентом России Владимиром Путиным. А в этом году проект стал лауреатом первой национальной премии «Страну меняют люди», учреждённой Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.

Международный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году и отмечается 27 сентября. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику и укрепление культурных связей.

Фото - Люба Фундук

