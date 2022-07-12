ЦУР Самарской области составил карту пляжей с недостатками

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Самара – город курорт! Фраза, ставшая нарицательной, в этом году себя оправдывает на 200%. Именно настолько, по данным областного министерства туризма, в мае увеличился турпоток в наш регион по сравнению с прошлым годом. Только за майские праздники Самарскую область посетили более 300 тысяч гостей.

В связи с повышенным интересом к пляжному отдыху, Центр управления регионом составил карту проблемных мест отдыха на основе анализа жалоб в соцсетях. Начиная с середины июня, ЦУР зафиксировал порядка 350 сообщений от жителей, которые касаются состояния пляжей – диких и официальных, уборки мест массового отдыха. Поступают также и предложения - как сделать пребывание отдыхающих в нашем регионе еще более комфортным.

По мнению пользователей соцсетей, места отдыха в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Волжском, Ставропольском, Большеглушицком районах требуют повышенного внимания со стороны муниципалитетов.

Жители Новокуйбышевска ратуют за берегоукрепление и очистку городских озер. Куйбышевский район Самары просит организовать отдельный пляж и благоустроить территорию под Южным мостом, где традиционно много отдыхающих на диком пляже. Жители Тольятти были обеспокоены пропажей общественного туалета на набережной. Оказало, его так сильно повредили вандалы, что туалет пришлось демонтировать. Как говорится, что имеем не храним… А вот жители и гости Октябрьска напротив, даже не поверили своим глазам, увидев новый благоустроенный пляж на Волге. Современные навесы, лежаки, удобные спуски к воде – территория пляжа после комплексного благоустройства в рамках нацпроекта теперь выглядит, как с обложки глянцевого журнала. Кстати, доехать туда стало проще – скоростной электропоезд Ласточка с марта месяца по пути из Самары в Сызрань делает дополнительную остановку в Октябрьске.

Пост в официальной группе Октябрьска в ВКонтакте собрал восторженные отзывы.

«Очень красиво! Вот бы и весь город так обустроить»

«Это точно реальные фотографии, не сомневайтесь! Сама видела».

Самарцы пожаловались на скопление мусора в районе спуска Лейтенанта Шмидта: «Если пройти мимо кафе и прогуляться вдоль Волги можно увидеть неприглядную картину. В жару мусор страшно пахнет».

ЦУР направил сообщение в муниципалитет, территорию убрали.

Жители Октябрьского района Самары попросили обратить внимание на качество песка в пляжной зоне в районе спуска на улице Советской Армии:

«Очень грязный песок, много камней, битого стекла и глины. Уже много ребят при играх поранились, повредили ступни ног и т.д»

Службы благоустройства взяли вопрос на контроль и сообщили, что в подрядной организации поручили более качественно следить за состоянием песка и чаще разравнивать. Для вывоза собираемых с пляжей отходов на указанных участках набережной установлены контейнеры для ТКО. В районе пляжа на спуске установлен бункер, завезен свежий песок.

Безопасность превыше всего. ЦУР Самарской области рекомендовал муниципалитетам активнее информировать граждан в СМИ и соцсетях о безопасном поведении на водоемах, также уделять особое внимание диким пляжам.

Например, в конце июня в Волжском районе администрация провела совместный рейд с инспекторами ГИМС в Падовском карьере, расположенном между поселками Чкалова и Падовка на восточной окраине Самары. Пляж в этом районе не предназначен для купания, о чем напоминают многочисленные аншлаги. К сожалению, это не останавливает горожан от рискованного занятия. В прошлом году в Падовских карьерах (или Чкаловских озерах), произошло 8 происшествий на воде. Утонули 7 человек, 2 из которых – дети.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.