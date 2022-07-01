ЦУР Самарской области помогает бороться с сорной травой на детских площадках

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С начала лета сотрудники Центра управления регионом передали в работу службам благоустройства 504 сообщения от граждан в соцсетях с жалобами на аварийные деревья, ненадлежащее содержание газонов, невывоз веток после опиловки деревьев. Поступают сообщения и по поводу заросших травой детских площадок во дворах.

Подписчики популярного в Шенталинском районе паблика поделились фотокадрами улицы, ведущей к местной больнице.

«По сторонам от тротуара творится нечто. Трава скоро уже будет человеческого роста, а чего стоят страшные колючки в полметра роста. И это все не где-то в глуши, а по дороге в больницу. Рядом еще магазин, куда десятки людей ходят за продуктами. А что творится около скамеек, сделанных, якобы для отдыха. Разве нормальный человек сядет на эту скамейку? Все заросло. Прошёл целый месяц лета и траву не косили ни разу. Куда смотрит администрация района?», - написали разгневанные граждане.

Благодаря системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» сообщение администрация района взяла в работу и территорию у социального объекта привели в порядок.

Активные жители Кировского района Самары помогли предотвратить ЧП, сообщив в районную администрацию о сломанном дереве, нависшем над тротуаром на улице Ташкентская, д. 121. После сигнала в соцсетях дерево сразу убрали, а заодно спилили и аварийное дерево на улице Карла-Маркса.

Жители Чапаевска обратили внимание в соцсетях на мусор и заросли на детской площадке.

«Детская площадка в Титовке на Крымской. Ужасно грязно и не ухожено. Трава метровая стоит, никто не косит. Туи не поливают, все высохли. Мусор не убирают», – пожаловались жители Чапаевска в интернете. Муниципалитет оперативно среагировал: мусор убрали, покосили траву на площадке.

Аналогичная жалоба поступила от жителей Советского района Самары.

«Наша детская площадка одна на несколько многоэтажек, трава по пояс, урны заполнены мусором. Адрес этого неприглядного места: ул. 22 Партсъезда дом, д. 154-156», - жители обратились в администрацию Советского района с просьбой навести порядок. Работы выполнены.

Важно отметить, что на дворовых территориях, которые находятся на балансе многоквартирных домов, покос травы должны вести управляющие организации по заявкам жителей. Решение о сносе аварийных деревьев во дворах собственники жилья могут принять на общем собрании и передать протокол в управляющую компанию.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.