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Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории

10 сентября 2021 13:30
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Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории

В Самаре завершается благоустройство дворовых территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году во всех районах города преобразилось порядка 50 дворов.

Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории в границах домов 7А и 9А по улице Гагарина. Жители принимали активное участие в создании дизайн-проекта благоустройства и сами решали, что должно появится в их дворе. 

«Раньше во дворе стояли только металлические качели на цепях, оставшиеся с советских времен. По вечерам было темно. А мы с соседями мечтали навести порядок. Во многом благодаря нашей сплоченности двор получил новую жизнь», - поделилась жительница дома 7А по улице Гагарина Мария Дорошина.

Первоначальный проект, предложенный жителями, был скорректирован при участии дизайнеров, специалистов районной администрации и ресурсоснабжающей организации с учетом близости инженерных коммуникаций. 

Теперь обновленная дворовая территория – комфортное пространство для отдыха и передвижения жителей. Здесь обновили внутриквартальные проезды, уложили новое асфальтовой покрытие и на придомовых территориях, оборудовали парковочные места для автомобилей, проложили пешеходные дорожки, сделали освещение и озеленение. Для подрастающего поколения установили современную детскую площадку с безопасным антитравматическим покрытием, а также поставили скамейки для отдыха жителей двора. В будущем жители планируют ухаживать за благоустроенной территорией, заниматься озеленением.

Всего в текущем году в Железнодорожном районе в рамках нацпроекта и за счет средств Министерства транспорта Самарской области благоустраивается 11 дворовых территорий, из них 3 дворовых территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Основные работы завершены.

«По всем адресам уложен асфальт, оборудованы парковки и установлены детские площадки. В следующем году в плане ремонт пяти придомовых территорий», - прокомментировала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары Ольга Анцева. - Принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» могут все жители. Для этого нужно объединиться с соседями и подать заявление на участие в программе в администрацию района»

Помимо этого в районе реализуется благоустройство в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» и конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора».

Теги: нацпроект Содействие формирование комфортной среды

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