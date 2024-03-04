Суд обязал администрацию Новокуйбышевска принять на учет бесхозяйные участки автодорог

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Прокуратурой города Новокуйбышевска приняты меры реагирования в сфере законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что администрацией городского округа Новокуйбышевск 3 участка автомобильных дорог местного значения протяженностью более 4 тыс. метров, по которым осуществляется передвижение маршрутных транспортных средств, не приняты на учет в качестве бесхозяйного имущества.

Прокуратурой в адрес исполняющего обязанности главы городского округа вносилось представление об устранении нарушений закона, однако должных мер не принято.

Прокуратурой города в суд направлено исковое заявление, по результатам его рассмотрения Новокуйбшевский городской суд признал незаконным бездействие администрации городского округа и обязал принять меры по постановке дорог на учет в качестве бесхозяйного имущества.

Решения суда в законную силу не вступило.