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Строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» даст возможность резидентам перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год

27 мая 2021 16:21
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Виктор Кудряшов оценил на месте ход строительства железнодорожного пути, который соединит Особую экономическую зону и станцию Тольятти. 

26 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Тольятти и оценил на месте ход строительства железнодорожного пути, который соединит Особую экономическую зону и станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги. 

Длина железнодорожной ветки составит 14 километров. С открытием железнодорожного сообщения у резидентов Особой экономической зоны появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год.

Возведение объекта ведется в три этапа. Это строительство соединительной стрелки (присоединение соединительного пути к инфраструктуре станции Тольятти Куйбышевской железной дороги), соединительного пути от станции Тольятти до площадки ОЭЗ ППТ «Тольятти» и внутриплощадочного пути, расположенного на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти».

В настоящее время строительно-монтажные работы первого этапа - «соединительная стрелка» - завершены. По объектам «соединительный путь» и «внутриплощадочный путь» строительство ведется в соответствии с графиками производства работ, на некоторых участках – с опережением графика.

Реализация одного из важнейших для региона инфраструктурных проектов находится под пристальным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. На территории ОЭЗ Виктор Кудряшова провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с представителями Российских железных дорог, Минэкономразвития, других профильных региональных ведомств, муниципалитета, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве», Самарского проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья» − филиала АО «Росжелдорпроект» и представителями подрядчика. 

Виктор Кудряшов отметил, что строительство объекта ведется в соответствии с графиком, выполнен большой объем работ. Он призвал участников проекта активнее обсуждать проблемные вопросы, которые возникают в ходе реализации любого крупного проекта: «Правительство региона, муниципалитет готовы оказать всю необходимую помощь. Проект стратегически важный не только для ОЭЗ, но и развития всего города Тольятти. Сегодня мы убедились, что строительство ведется очень активно, и каких-то значимых, нерешаемых проблемных вопросов мы не видим. Определены подрядчики, установлены сроки. Очень прошу всех участников процесса эти сроки соблюдать. Уверен, проект строительства железнодорожной ветки будет реализован вовремя».

На совещании обсудили рабочие вопросы по выносу теплотрасс – для этого строители воспользуются «технологическими окнами» в летний период – и оформления отдельных земельных участков. 

Глава областного кабмина посетил также строящийся объект – корпуса транспортно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Возведение нового предприятия ведется одновременно со строительством железнодорожного полотна. Объект также находится в высокой степени готовности. Новый резидент ОЭЗ станет первой компанией, которая воспользуется услугами новой железнодорожной ветки.

Подводя итоги совещания, глава регионального кабмина подчеркнул: «Этот проект исключительно важен для развития Тольятти, всего региона. Интерес инвесторов к площадкам Особой экономической зоны «Тольятти» в последние годы был стабильно высоким. Но развитие железнодорожной инфраструктуры, новые механизмы государственной поддержки, о которых говорил в своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин, подстегнули этот интерес. Сегодня мы с коллегами смотрели карту, где были обозначены все три очереди особой экономической зоны. И пришли к выводу, что возникает определенный дефицит территорий ОЭЗ. Скоро мы объявим о новых крупных инвесторах, которые придут развивать свое производство в Тольятти».

По данным Минэкономразвития региона, в настоящее время еще две крупные компании   приняли решение стать резидентами зоны. 

Резидентами ОЭЗ «Тольятти» уже являются 26 компаний, которые представляют такие сферы промышленности, как машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы и многое другое. Десять из них уже ведут производство, девять находятся на стадии проектирования и строительства производственных мощностей. 

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. 

В 2020 году постановлением Правительства РФ ОЭЗ «Тольятти» включена в границы городского округа Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

Теги: Виктор Кудряшов ж/д ветка к ОЭЗ «Тольятти» оценил на месте ход строительства

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