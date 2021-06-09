Я нашел ошибку
Главные новости:
Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии.
«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании 
Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики определят «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области
За звание лучшей команды региона будут бороться 10 команд.
В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет региональный этап чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Журналистам и блогерам рассказали о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта и провели экскурсию по предприятию.   
Планируется, что до конца лета на заводе «Феррони-Тольятти» появится около 900 новых сотрудников
Полиция задержала стрелявшего.
В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам, два человека погибли
Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами.
Кабутов и Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов"
На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка.
Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %
В Самаре заболели 15 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %

9 июня 2021 15:55
96
На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка.

Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %

 

В Самарской области  продолжаются строительно-монтажные работы на всех участках крупнейшего инфраструктурного проекта  «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка. Здесь полностью осуществлена сборка аванбека, установка тяговых и тормозных устройств, такелажного оборудования. Выполнена надвижка аванбека на вспомогательную опору. На обоих берегах полностью готовы по две крайних опоры. Продолжается крупноузловая сборка пролетных строений. На объекте работают 718 специалистов, 123 единицы спецтехники, привлечено 45 плавсредств.

На этапах строительства автомобильной дороги протяженностью около 100 км, идут земляные работы: подготовлено более 70% площади, отведенной под трассу, на 40 % устроена насыпь земляного полотна. На отдельных участках будущей магистрали приступили к устройству нижних слоев основания, усилению геосинтетической прослойкой дорожных слоев, монтажу водопропускных труб. Продолжается переустройство сетей связи, водоснабжения и канализации. На искусственных сооружениях  идет пробная и массовая забивка свай.

На транспортной развязке на пересечении с а/д «Тольятти-Ягодное» также производятся земляные работы по подготовке площади, отведенной под строительство, погружено более половины свай (467) под опоры путепроводов.   Всего в строительстве автомобильной дороги задействовано 478 человек и 259 единиц спецтехники.

Напомним, строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства 2020 года, а в 2021 году вошел в список 30-ти лучших мировых практик ГЧП-проектов премии ООН.   

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. График работ и вопросы финансирования проекта  находятся на постоянном контроле Губернатора Самарской области Димитрий Азарова.

На прошедшем 3 июня, Петербургском международном экономическом форуме было подписано крупное соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Соглашение подписано между Евразийским банком развития и АО «ДСК «АВТОБАН». 

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии подписания, подчеркнул: «Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай».

В масштабах Самарской области обход Тольятти повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.

 

Теги: готовность 25 % обход Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу.
03 июня 2021, 18:49
Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу. Благоустройство
844
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей.
21 мая 2021, 20:17
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации концессионного проекта обхода Тольятти с мостом через Волгу
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей. Общество
1459
Сейчас в Ставропольском районе развернулись самые масштабные работы.
06 мая 2021, 20:11
Строительство обхода Тольятти в Самарской области идет по графику
Сейчас в Ставропольском районе развернулись самые масштабные работы. Благоустройство
4465

В центре внимания
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
160
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
365
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
466
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
415
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
447
Весь список