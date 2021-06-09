96

Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %

В Самарской области продолжаются строительно-монтажные работы на всех участках крупнейшего инфраструктурного проекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка. Здесь полностью осуществлена сборка аванбека, установка тяговых и тормозных устройств, такелажного оборудования. Выполнена надвижка аванбека на вспомогательную опору. На обоих берегах полностью готовы по две крайних опоры. Продолжается крупноузловая сборка пролетных строений. На объекте работают 718 специалистов, 123 единицы спецтехники, привлечено 45 плавсредств.

На этапах строительства автомобильной дороги протяженностью около 100 км, идут земляные работы: подготовлено более 70% площади, отведенной под трассу, на 40 % устроена насыпь земляного полотна. На отдельных участках будущей магистрали приступили к устройству нижних слоев основания, усилению геосинтетической прослойкой дорожных слоев, монтажу водопропускных труб. Продолжается переустройство сетей связи, водоснабжения и канализации. На искусственных сооружениях идет пробная и массовая забивка свай.

На транспортной развязке на пересечении с а/д «Тольятти-Ягодное» также производятся земляные работы по подготовке площади, отведенной под строительство, погружено более половины свай (467) под опоры путепроводов. Всего в строительстве автомобильной дороги задействовано 478 человек и 259 единиц спецтехники.

Напомним, строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства 2020 года, а в 2021 году вошел в список 30-ти лучших мировых практик ГЧП-проектов премии ООН.

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. График работ и вопросы финансирования проекта находятся на постоянном контроле Губернатора Самарской области Димитрий Азарова.

На прошедшем 3 июня, Петербургском международном экономическом форуме было подписано крупное соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Соглашение подписано между Евразийским банком развития и АО «ДСК «АВТОБАН».

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии подписания, подчеркнул: «Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай».

В масштабах Самарской области обход Тольятти повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.