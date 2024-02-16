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Строители уложили 94% асфальта на обходе Тольятти в Самарской области

16 февраля 2024 13:05
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Строители уложили 94% асфальта на обходе Тольятти в Самарской области

В Самарской области продолжается строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу. Работы ведутся в том числе и за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Общая протяженность новой четырехполосной автодороги – 99,3 км. В ее состав входят 39 мостов и путепроводов, включая мост через Волгу длиной 3,7 км. К настоящему моменту строители уложили 94% асфальтобетонного покрытия трассы, смонтировали более 80% барьерного ограждения, почти 90% всех шумозащитных экранов. Дорожная разметка готова более чем наполовину.

Специалисты возводят последнюю опору моста через Волгу: 25 из 26 уже готовы. На 98% завершены работы по надвижке пролетного строения: надвинуто 3595 из 3669 погонных метров.

Сейчас на стройплощадке трудятся более 1 тыс. рабочих, задействованы 232 единицы техники и 18 плавсредств.

Напомним, обход Тольятти входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Ранее Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин отмечал, что трасса – один из масштабных проектов в стране, а мост войдет в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. Вице-премьер сообщил, что завершить работы и запустить движение транспорта планируется в 2024 году. Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны.

Механизм ИБК входит в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает Фонд развития территорий.

 

 

 

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