Стела «Город трудовой доблести» украсит Самару в ноябре

145

На Аллее Трудовой Славы продолжаются работы по установке памятного знака, посвященного подвигу жителей «запасной столицы» в годы войны.

На проспекте Юных Пионеров работы по установке стелы переходят в активную фазу – специалисты уже приступили к подготовке фундамента. Подрядчики выдерживают установленный график, этому способствует установившаяся в регионе прохладная погода без дождей. Монтаж стелы планируют завершить в первой половине ноября.

Напомним, что основой для архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» в 22 городах России, в том числе и в Самаре, стал проект архитектора Дениса Стритовича. Руководитель авторского коллектива пояснил, что общая идея будет объединять стелы в разных городах России, но высота, внешний облик и материалы, из которых выполнены монументы, - индивидуальны и будут представлены у каждого по-своему: в зависимости от истории и места расположения.

По замыслу авторов проекта, самарская стела будет высотой в 26 с половиной метров, выполнена из стекла и металла. Обрамлять конструкцию будут 10 информационных пилонов, выполненных в технике графического коллажа. Сейчас работа по созданию барельефов стелы и пилонов входит в активную фазу. Смысловое наполнение пилонов ранее обсуждали члены рабочей группы по установке стелы «Город трудовой доблести» вместе с историками и архитекторами в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия». Изображения легендарного самолета ИЛ-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве будут на центральной части монумента.

«История Самары настолько мощная, что хочется запечатлеть некую документалистику, чтобы это был музей под открытым небом», - отметил скульптор Денис Стритович, автор проекта.

На Аллее Трудовой Славы стела «Город трудовой доблести» появится уже в ноябре.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено губернской столице 2 июля 2020 года Указом Президента. Инициатором голосования за присвоение областной столице почетного звания «Город трудовой доблести» был секретарь Самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Поддержали присвоение почетного звания более 714 тысяч жителей в ходе голосования, организованного Самарским отделением «Единой России». Первого мая единороссы, общественники и почетные граждане Самары приняли участие в закладке первого камня в основании мемориала в память о трудовой доблести самарцев.