Стало известно, когда планируется провести реконструкцию Московского шоссе в Самаре

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Новый план по развитию дорожной сети был разработан Минтрансом. В нем прописаны сроки реализации по реконструкции и строительству дорог.

Исходя из презентации РОСДОРНИИ, которая будет представлена на ближайшем задании градостроительного совета при губернаторе Самарской области, реконструкция запланировала на 2035 год.

О том, какие именно работы будут производиться на Московском шоссе, не сказано.

На данный момент, в планах Минтранса капитальный ремонт Московского шоссе. Он запланировал на 2021 год. Будут исправлены недочёты после реконструкции магистрали, которая проводилась к чемпионату Мира по футболу в 2018 году.

Обновлению подвергнут проезжую часть на участке от Мичурина до Кирова. Также в планах постройка надземного перехода. Капитальный ремонт может быть растянут на годы, сообщает ПроГородСамара.

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