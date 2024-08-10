Стадион «Заря» в Самаре восстановят к 2026 году

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Знаковый спортивный объект Самары — стадион «Заря» — ждет масштабное обновление. Об этом стало известно в субботу, 10 августа, во время визита врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на площадку. Стадион построили в 50-х годах, но сейчас находится в плохом состоянии и непригоден для тренировок. На объекте планируется реконструкция, которая включает в себя новые трибуны, футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину.

- Объект нужно восстанавливать. Значит, ставьте это на 2025-2026-й - на два года, потому что одним годом не обойдется, с муниципальным софинансированием 50 на 50, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Изменения ждут и расположенный рядом спорткомплекс СамГТУ. Губернатор поручил подготовить план обновления его материально-технической базы, пишет Самара-КП.