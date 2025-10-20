Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Спортзал в школе №177 с кадетскими классами капитально отремонтируют в 2026 году

20 октября 2025 15:39
154
Спортзал в школе №177 с кадетскими классами капитально отремонтируют в 2026 году

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда посетил школу № 177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Пономаренко А.А.

Совместно с директором образовательного учреждения Альмирой Хамзиной глава города проверил результаты капитального ремонта фасада главного корпуса на Новокуйбышевском шоссе, выполненного в 2025 году, и обсудил планы по дальнейшим работам.

«В школе выстроена хорошая образовательная система, но само здание, конечно, нужно доводить до ума. Школа имеет самый многочисленный в Самарской области отряд юнармейцев, в течение шести лет является участником основной военной части Парада Памяти. И, конечно, ребятам нужен комфортный спортивный зал для тренировок, соревнований и патриотических мероприятий. Думать тут не о чем, надо делать. Средства в бюджете предусмотрим», – сказал глава города Самара Иван Носков.

По поручению главы города в 2026 году в главном корпусе школы не только капитально отремонтируют спортивный зал, но и предусмотрят в нем установку скалодрома. Также на 2026 год здесь запланирован капитальный ремонт кровли, коридоров, инженерных сетей и обновление асфальтового покрытия в рамках программы регионального капитального ремонта Министерства образования Самарской области.

«Наша школа основана чуть больше века назад, в 1924 году. Учитывая близость с воинскими частями, создана «Программа развития кадетского образования и воспитания», в том числе в разные годы к работе с детьми привлекались военные. Сейчас регулярно проводим патриотические мероприятия с приглашением военнослужащих и участников специальной военной операции, они общаются с детьми, проводят для них Уроки мужества. И, конечно, обновленный спортзал нам очень нужен. Благодарю Ивана Николаевича за внимание, уделенное школе», – сказала директор школы № 177, почетный работник образования РФ Альмира Хамзина.

Отметим, что в настоящее время ведется организационная работа по установке на территории школы мемориального знака Артему Пономаренко – Герою России, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе СВО.

Сейчас в основном здании школы на Новокуйбышевском шоссе обучаются кадеты с 5 по 11 класс. Во втором здании начальной школы, которая находится на улице Восстания, обучаются ученики с 1 по 4 классы. Всего в 22 классах школы – более 600 учеников и 35 педагогов. За последние пять лет обучающиеся заняли более 260 призовых места в предметных конкурсах и научно-исследовательских конференциях.

Напомним, ранее глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил школы №№ 45 и 93. По его поручению оба образовательных учреждения включены в программу «Школьный двор» на 2026 год, в рамках которой будет выполнен комплексный ремонт их пришкольной территории.

Фото горадминистрации

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список