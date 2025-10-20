Спортзал в школе №177 с кадетскими классами капитально отремонтируют в 2026 году

154

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда посетил школу № 177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Пономаренко А.А.

Совместно с директором образовательного учреждения Альмирой Хамзиной глава города проверил результаты капитального ремонта фасада главного корпуса на Новокуйбышевском шоссе, выполненного в 2025 году, и обсудил планы по дальнейшим работам.

«В школе выстроена хорошая образовательная система, но само здание, конечно, нужно доводить до ума. Школа имеет самый многочисленный в Самарской области отряд юнармейцев, в течение шести лет является участником основной военной части Парада Памяти. И, конечно, ребятам нужен комфортный спортивный зал для тренировок, соревнований и патриотических мероприятий. Думать тут не о чем, надо делать. Средства в бюджете предусмотрим», – сказал глава города Самара Иван Носков.

По поручению главы города в 2026 году в главном корпусе школы не только капитально отремонтируют спортивный зал, но и предусмотрят в нем установку скалодрома. Также на 2026 год здесь запланирован капитальный ремонт кровли, коридоров, инженерных сетей и обновление асфальтового покрытия в рамках программы регионального капитального ремонта Министерства образования Самарской области.

«Наша школа основана чуть больше века назад, в 1924 году. Учитывая близость с воинскими частями, создана «Программа развития кадетского образования и воспитания», в том числе в разные годы к работе с детьми привлекались военные. Сейчас регулярно проводим патриотические мероприятия с приглашением военнослужащих и участников специальной военной операции, они общаются с детьми, проводят для них Уроки мужества. И, конечно, обновленный спортзал нам очень нужен. Благодарю Ивана Николаевича за внимание, уделенное школе», – сказала директор школы № 177, почетный работник образования РФ Альмира Хамзина.

Отметим, что в настоящее время ведется организационная работа по установке на территории школы мемориального знака Артему Пономаренко – Герою России, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе СВО.

Сейчас в основном здании школы на Новокуйбышевском шоссе обучаются кадеты с 5 по 11 класс. Во втором здании начальной школы, которая находится на улице Восстания, обучаются ученики с 1 по 4 классы. Всего в 22 классах школы – более 600 учеников и 35 педагогов. За последние пять лет обучающиеся заняли более 260 призовых места в предметных конкурсах и научно-исследовательских конференциях.

Напомним, ранее глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил школы №№ 45 и 93. По его поручению оба образовательных учреждения включены в программу «Школьный двор» на 2026 год, в рамках которой будет выполнен комплексный ремонт их пришкольной территории.

Фото горадминистрации