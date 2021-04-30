«СОдействие»: в селе Андреевка Богатовского района обустроят «Памятник Солдату»

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В селе Андреевка Богатовского муниципального района положено начало реализации общественной инициативы «Память Народа» – обустройство «Памятника Солдату», осуществление которой стало возможным благодаря победе в Губернаторском проекте «СОдействие».

Своеобразным стартом стал субботник по благоустройству территории возле мемориала, в котором приняли участие все неравнодушные жители села Андреевка.

Памятник расположен в центре села и является местом, где проходят уроки патриотического воспитания с подрастающим поколением, рассказывается о подвигах солдат, имена которых написаны на памятных табличках.

Патриотическое воспитание в Самарской области, как и по всей Российской Федерации, является приоритетной задачей государственного уровня, и все инициативы в этой сфере находят поддержку со стороны власти всех уровней.

Обустройство «Памятника Солдату», по мнению сельчан, будет способствовать увеличению количества мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения на 35%, количества открытых уроков по истории России на 30%. А частота посещений памятника вырастет более чем на 45%.

На вторую половину мая запланированы основные работы: очистка территории от сорной растительности и кустарников, демонтаж ограждения, зачистка памятника от старой краски, покраска памятника, укладка тротуарной плитки.