Скульптуру Козы в Струковском саду Самары капитально отремонтируют

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Жанровая скульптура Козы, размещенная на вершине искусственного грота в Струковском саду в Самаре, требует восстановления.



«В ходе планового осмотра специалистами муниципального предприятия были обнаружены существенные дефекты скульптуры. Приняли решение о проведение капитального ремонта. Коза – это символ не только Струковского парка, но и всей Самары. Эта скульптура любима горожанами, поэтому к началу паркового сезона все работы будут завершены», - рассказал директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Константин Уланов.



Для проведения восстановительных работ скульптуру в ближайшие дни демонтируют и отвезут в ремонтный цех. Все работы будут проводиться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт проведения аналогичных работ.



Завершить работы планируют в мае, после чего Коза вернется на вершину грота и будет радовать посетителей парка.

Фото: администрация Самары