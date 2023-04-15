Сегодня в Самаре проходит Гагаринский субботник

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Несмотря на погодные условия, по состоянию на 10 утра вышло более 24 тыс. человек.

Глава Самары Елена Лапушкина принимает участие в уборке сквера Мичурина, здесь же работают представители движения «Самарский КВН» - очищают сквер от веток и опавшей листы, ведут работы побелке деревьев и окраске лавочек.



«Во всем городе сегодня с самого утра много людей вышли на субботник. Атмосфера замечательная, уверена, что работа пройдёт крайне эффективно и быстро», - подчеркнула Глава города.

Напомним, сквер был благоустроен в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно жители голосованием определяют, каким будет пространство вокруг них и какие территории города необходимо благоустроить.

С сегодняшнего дня по 31 мая на портале (https://63.gorodsreda.ru/) проходит новое голосование. В нем участвуют 20 территорий по всему городу. Объекты-победители голосования будут благоустроены в следующем году по нацпроекту "Жилье и городская среда".