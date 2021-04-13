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Сегодня аварийно-ямочный ремонт ведется на улице Вольской в Самаре

13 апреля 2021 19:14
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Данный вид ремонта предназначен для снятия очагов аварийности до старта основных видов работ. 

Сегодня по ул. Вольской на участке от пр. Кирова до ул. Ново – Вокзальной подрядная организация – МП «Благоустройство» приводит в порядок локации, применяя литую асфальтобетонную смесь. Данный вид ремонта предназначен для снятия очагов аварийности до старта основных видов работ. 

«Отдельно хочу отметить, что в текущем году запланированы и работы по ремонту улицы Вольской щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью. То есть сейчас мы ликвидируем аварийные участки, а далее предусмотрен ремонт на всем протяжении и на всю ширину проезжей части, от борта до борта», - уточнил Шамиль Халиуллов – директор МБУ «Дорожное хозяйство».

 

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