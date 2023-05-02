Самару  благоустраивают ко Дню Победы

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Накануне Первомая в региональной столице завершился городской месячник по благоустройству, в котором, по предварительным подсчетам, приняли участие не менее 350 тысяч человек. Окончательный результат будет известен в ближайшее время. Данные продолжают аккумулировать, обобщать и анализировать для оценки эффективности уже проведенных работ на территориях, отметили в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары, где сегодня под руководством Первого заместителя главы города Владимира Василенко прошло общегородское совещание в сфере ЖКХ и благоустройства.

После месячника сезонные работы не останавливаются. Повышенное внимание, особенно в части содержания, уделяется всем знаковым городским объектам и территориям, на которых пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы. Поддержание чистоты – одно из приоритетных направлений.

Также запланирована высадка цветов и деревьев, в том числе в рамках различных акций волонтеров, других организаций и учреждений. При необходимости власти будут обеспечивать участников инвентарем и расходными материалами. Напомним, что муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» ведет работы по озеленению в ходе подготовки к празднованию 9 Мая. К этому времени специалисты намерены создать цветники на 6 600 кв. м, а к концу июня площадь локаций с цветочным декорированием составит порядка 38 000 кв. м.

Кроме того, в ходе совещаний поручено увеличить темпы вывоза мусора, который был собран в завершающие дни месячника по благоустройству – эту работу во всех районах необходимо завершить до четверга текущей недели. Помимо этого, поставлена задача навести порядок вокруг контейнерных площадок, где жители нередко оставляют строительный мусор. К решению вопроса подключат перевозчика. Однако, стоит напомнить, что в контейнерных зонах, где должны складироваться только твердые коммунальные отходы, остаткам строительных материалов не место. Их вывоз производится по отдельному договору с регоператором или иной специализированной компанией за дополнительную плату. При этом управляющие организации, ТСЖ или ЖСК должны следить за порядком на контейнерных площадках, расположенных на земельном участке, включенном в состав общего имущества многоквартирного дома.

Поскольку установилась достаточно теплая погода, многие горожане теперь проводят много времени на своих садово-дачных участках. В связи с этим внимание акцентировано на усилении работы по профилактике возникновения пожароопасных ситуаций.

«Вместе со специалистами противопожарной службы нужно объехать все садово-дачные товарищества, предупредить людей о недопустимости сжигания мусора на своих участках и пала сухой травы. Особенно это касается территорий Куйбышевского, Красноглинского и Кировского районов», – подчеркнул Первый вице-мэр.

Фото: администрация Самары