Самарцы жалуются на состояние зимней дороги «Шелехметь – Белые домики»

Под одним из постов губернатора жители Самары пожаловались на состояние зимней дороги «Шелехметь – Белые домики». Они заявили, что дорога не чищена, и доехать по ней из Рождествено в Самару невозможно.

- Работы по снегоочистке проводятся исходя из фактических метеорологических условий и интенсивности осадков. Транспортное сообщение в остальное время осуществляется ООО «СРПП», - ответили на претензии в региональном минтрансе 11 января 2026 года.

- Мы фиксируем информацию о сложностях на маршруте. Автозимник — это трасса естественного промерзания, и её состояние напрямую зависит от погодных факторов и интенсивности движения. Рекомендуем всем, кто не обладает необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, воспользоваться безопасной альтернативой — регулярными рейсами судов на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено», — также отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов в тг минтранса, пишет СитиТраффик.