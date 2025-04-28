Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября

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Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября. В частности, люди рассказали, что рабочие «для галочки» начали лить воду в грязь и ил.

Как ответили на претензию в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, работы по восстановлению водоема в парке 50-летия Октября организованы в несколько этапов, пишет СитиТраффик.

- В 2024 году выполнены работы по бурению эксплуатационной скважины на территории парка с прокладкой водопровода и строительством колодцев. В настоящее время скважина работает, организована постоянная подпитка озера водой. В этом году планируется разработать проект на восстановительные работы. По результатам разработки проектной документации будет определена стоимость работ по восстановлению уровненного режима озера, а также будет определен источник финансирования для выполнения данных мероприятий в 2026 году, - сообщили 26 апреля 2025 года чиновники.