Самарцам рассказали, что будет с водоемом в Парке Победы

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Появилась свежая информация о ходе восстановления озера в Парке Победы в Самаре. Оно пересохло.

«Специалисты завершают подвод воды к обмелевшему водоему. Он будет подпитываться не только от центрального водоснабжения, но и из естественных источников — природных ключей. Это обеспечит аэрацию, повысит уровень кислорода в воде и станет препятствием к разрастанию водорослей. Также внешний облик водного объекта изменится за счет архитектурной подсветки и габионам на откосах», — сообщил заместитель директора подрядной организации ООО «Лаитсаунд63» Алексей Романов.

Озеро в Парке Победы, по словам местных жителей, уже давно пересохло. Восстанавливать водоем начали в июне, пишет 63.ру.

В парке сейчас реконструируют и фонтан. Новое сооружение площадью 625 квадратных метров. Фонтан вымостят натуральным гранитным камнем в четырех цветах.

«Фонтан будет пешеходным, а в вечернее время станет радовать посетителей парка светодинамическими эффектами. Водяных струй по проекту 31, их высота — от 1,5 до 3 метров. Фонтан будет управляться автоматически», — рассказали также в мэрии.

В конце июля работы на этом объекте были выполнены на 45% — об этом заявлял подрядчик.