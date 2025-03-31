Самарский элеватор попал в перечень объектов культурного наследия

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Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе региональной ГИООКН.

Всего в перечень выявленных объектов культурного наследия в губернии попали три исторических строения:

- "Новый Элеватор", расположенный на ул. Князя Григория Засекина;

- "Дом П. И. Филатова", расположенный по адресу: ул. Чапаевская, 128-130, литера А1;

- "Жилой дом", расположенный по адресу: ул. Венцека, 12-14 / Алексея Толстого, 82, литера М.

Напомним, в начале марта суд признал элеватор шедевром архитектуры и поставил точку в теме сноса уникального сооружения, которая обсуждалась не один год, пишет Сова.

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