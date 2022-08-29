Самарские энергетики провели осмотры энергообъектов вблизи образовательных учреждений

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» провели осмотры энергообъектов вблизи школ и детских садов. Мероприятия носят плановый характер и проводятся ежегодно в рамках комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах компании.

Энергообъекты – это источники повышенной опасности. Чтобы предотвратить поражение людей электрическим током, проводится осмотр объектов, находящихся в населенной местности или в непосредственной близости от объектов социального назначения. Данные мероприятия особенно актуальны в преддверии каникул и начала учебного года.

Энергетики проверили исправность дверей подстанций, двери электрощитов, ограждений, наличие диспетчерских наименований, предупреждающих знаков и запирающихся на ключи замков. Особое внимание было уделено линиям электропередачи – состоянию опор, стрел провесов, габаритам, наличию на опорах знаков безопасности и знаков охранных зон. Все выявленные замечания были оперативно устранены.

Профилактика детского электротравматизма – одно из ключевых направлений работы «Самарских РС». Энергетики на постоянной основе выпускают для родителей и детей памятки по электробезопасности, проводят уроки электробезопасности, размещают информацию об опасности поражения электрическим током в СМИ.