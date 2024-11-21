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Самарская область стала одним из лидеров реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

21 ноября 2024 12:45
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Самарская область стала одним из лидеров реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2024 года. 20 ноября на «Транспортной неделе» в Москве Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин наградил команду нацпроекта за эффективное информационное сопровождение дорожной деятельности.

Вручая диплом первому заместителю министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Карпову, Марат Хуснуллин подчеркнул способность региона справляться со строительством сложнейших дорожных объектов и дал высокую оценку реализации профильного национального проекта.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти.

Большое внимание в ходе проведения ремонтных работ на объектах национального проекта было уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения.

На участках региональных трасс, проходящих сквозь населенные пункты, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и улично-дорожного освещения. За шесть лет реализации национального проекта тротуары и освещение построены в 31 населенном пункте Самарской области, из них в 2024 году — в 8 населенных пунктах.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 51,1%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Узнать больше о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» можно официальном паблике «Дороги Самарской области», в котором публикуются информационные материалы, фотографии, а также проводятся опросы общественного мнения.

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