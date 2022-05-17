Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре

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35 тысяч квадратных метров обновленного полотна: в рамках реализации дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации продолжают ремонт улицы Белорусской.



Так, ремонт покрытия большими «картами» производят в границах проезжей части на участке от улицы Народной до Самарского шоссе.



Напомним, что метод «карт» является поддерживающим видом ремонта. Он позволяет привести в нормативное состояние проезжую часть до начала выполнения работ по комплексному ремонту.



Отметим, что эта дорога имеет большое значение для транспортной составляющей города – во-первых, вдоль улицы Белорусской проходит жилой массив – «Сухая Самарка», во-вторых – это связующее звено между Самарой и Новокуйбышевском, а также выездная дорога из города.



После фрезерования последуют работы по поднятию смотровых решеток и дождеприемных колодцев на проектный уровень, и только после этого – укладка. При этом специалисты отмечают: график работ будет скорректирован, в первую очередь, исходя из погодных условий.