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Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре

17 мая 2022 11:28
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Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре

35 тысяч квадратных метров обновленного полотна: в рамках реализации дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации продолжают ремонт улицы Белорусской.
 
Так, ремонт покрытия большими «картами» производят в границах проезжей части на участке от улицы Народной до Самарского шоссе.
 
Напомним, что метод «карт» является поддерживающим видом ремонта. Он позволяет привести в нормативное состояние проезжую часть до начала выполнения работ по комплексному ремонту.
 
Отметим, что эта дорога имеет большое значение для транспортной составляющей города – во-первых, вдоль улицы Белорусской проходит жилой массив – «Сухая Самарка», во-вторых – это связующее звено между Самарой и Новокуйбышевском, а также выездная дорога из города.
 
После фрезерования последуют работы по поднятию смотровых решеток и дождеприемных колодцев на проектный уровень, и только после этого – укладка. При этом специалисты отмечают: график работ будет скорректирован, в первую очередь, исходя из погодных условий.

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