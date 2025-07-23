Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 

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В Самарской области растут объемы дорожного ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в перечень объектов нацпроекта включен участок региональной дороги «Сергиевск – Большая Чесноковка» – Кандабулак в Сергиевском районе.

Автодорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и входит в маршрут движения в направлении районного центра – Сергиевска, где расположены основные социальные учреждения района. Также по ней курсирует школьный автобус, который возит детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу.

Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Помимо обновления дорожного полотна проектом предусмотрен ремонт 16-ти водопропускных труб, установка новых дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждения.

В поселке Ровный запланировано строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. На пешеходных переходах в Ровном установят 8 автономных светофоров Т 7.2, мигающих желтым сигналом, а также обустроят 2 остановки общественного транспорта с подъездными карманами и новыми автобусными павильонами. Контракт по капитальному ремонту дороги рассчитан на два года, работы должны быть завершены до 1 июля 2026 года.

Приведение в нормативное состояние дорог с высокой социальной значимостью и их обеспечение современными средствами безопасности дорожного движения - одна из главных задач национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области с учетом поставленных целей будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

Фото: департамент информационной политики СО