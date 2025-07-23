Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям.
В Отрадненскую горбольницу поставлены два новых ультразвуковых аппарата экспертного класса
На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала «Россия – Моя история. Херсонес», тематические выставки и интерактивные программы.
В Самарском Историческом парке пройдет Фестиваль «Россия - Моя история. Херсонес»
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
В конкурсе участвовало около 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» в числе победителей конкурса «Знай наших»
Будьте внимательны и осторожны!
Сегодня в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер, град, очень сильный дождь
Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат.
Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 
В министерстве энергетики и ЖКХ региона прошла серия стратегических сессий: энергетика, ЖКХ и благоустройство
В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.09
-0.24
EUR 91.78
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 

23 июля 2025 14:16
82
Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат.

В Самарской области растут объемы дорожного ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в перечень объектов нацпроекта включен участок региональной дороги «Сергиевск – Большая Чесноковка» –  Кандабулак в Сергиевском районе.  

Автодорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и входит в маршрут движения в направлении районного центра – Сергиевска, где расположены основные социальные учреждения района. Также по ней курсирует школьный автобус, который возит детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу. 

Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Помимо обновления дорожного полотна проектом предусмотрен ремонт 16-ти водопропускных труб, установка новых дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждения. 

В поселке Ровный запланировано строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. На пешеходных переходах в Ровном установят 8 автономных светофоров Т 7.2, мигающих желтым сигналом, а также обустроят 2 остановки общественного транспорта с подъездными карманами и новыми автобусными павильонами. Контракт по капитальному ремонту дороги рассчитан на два года, работы  должны быть завершены до 1 июля 2026 года.

Приведение в нормативное состояние дорог с высокой социальной значимостью и их обеспечение современными средствами безопасности дорожного движения - одна из главных задач национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области с учетом поставленных целей будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025  13:16
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
146
В день матча с
23 июля 2025  12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
119
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
23 июля 2025  10:50
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
159
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
23 июля 2025  09:51
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
150
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
23 июля 2025  09:26
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
192
Весь список